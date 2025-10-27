Alondra es acusada de asesinar a su ex pareja y simular un ataque de la delincuencia organizada

Staff/RG

El Juez de Control determinó con base en los argumentos aportados por la Fiscalía General del Estado, la vinculación a proceso y otorgó prisión preventiva contra Alondra N., como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de su ex pareja, ocurrido en el municipio de San Matías Tlalancaleca.

El día 27 de julio de 2025 se localizó en el camino de terracería que conduce a la colonia La Nopalera, del municipio antes referido, una bolsa de plástico color negro que en su interior contenía restos cefálicos, así como una cartulina con un mensaje atribuido presuntamente a un grupo delictivo. Al día siguiente fue localizado el resto del cuerpo, el cual fue identificado como el de un hombre reportado como desaparecido el 25 de julio del presente año.

Con base en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, se logró establecer la presunta responsabilidad de Alondra N., en los hechos mencionados, quien habría amenazado en diversas ocasiones a la víctima debido a conflictos de índole personal.

Derivado de los datos de prueba presentados, el Juez de Control otorgó la orden de aprehensión correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control vinculó a proceso a la imputada y determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, estableciendo un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.