Andretti-Jourdain Autosport y Skip Barber Racing School, se llevaron el Triunfo de la GTM Pro 1 y Light en el México GP

Staff/RG

La fiesta del México GP resultó un éxito para el Andretti-Jourdain Autosport, dando la campanada en la categoría GTM Pro 1, al llevarse el triunfo en manos de su piloto Paul Jourdain, subiendo a lo más alto del podio del Autódromo Hermanos Rodríguez, previo a la Fórmula 1; además de conquistar la división Light para Skip Barber Racing School con Javier González.

La GTM, categoría de la Súper Copa Roshfrans, tuvo un emocionante fin de semana compartiendo pista con la Fórmula 1, en donde el Andretti-Jourdain Autosport presentó una unión importante con Skip Barber Racing School, teniendo dos autos en pista para defender sus colores en la división Pro 1 y Light.

Al mando del auto #9 Herdez / JETZ Autopartes / Hoosier Tire, estaría Paul Jourdain, quien previamente había conseguido el podio de la carrera 1 en la actividad sabatina, esta vez, saliendo desde el segundo sitio de la parrilla.

Paul, tendría una