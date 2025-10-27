Inician trabajos de mantenimiento en las instalaciones del SEMEFO

Staff/RG
#Importante: Se informa a la ciudadanía que este lunes 27 de octubre inician trabajos de mantenimiento en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) a fin de dignificar y mejorar los servicios que se ofrecen a la población.
La Fiscalía General del Estado agradece la comprensión de la ciudadanía y reafirma su compromiso de ofrecer una atención de calidad y cercana a la gente.
You may also like
-
Alondra es acusada de asesinar a su ex pareja y simular un ataque de la delincuencia organizada
-
De varios plomazos ejecutaron a un hombre en Juan Galindo
-
Roban camión en Mecatlán de las Flores, Xicotepec; conductor amarrado por asaltantes
-
Balean a guardia de seguridad durante violento asalto en Tehuacán
-
Advierte SSP sobre suplantación de identidad de la tienda en línea “TEMU”