Inician trabajos de mantenimiento en las instalaciones del SEMEFO

Staff/RG

#Importante: Se informa a la ciudadanía que este lunes 27 de octubre inician trabajos de mantenimiento en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) a fin de dignificar y mejorar los servicios que se ofrecen a la población.

La Fiscalía General del Estado agradece la comprensión de la ciudadanía y reafirma su compromiso de ofrecer una atención de calidad y cercana a la gente.