Se impone “Chihuas” Rodríguez a Jesús Faro en pelea estelar en el Jardín Cerveza de Expo Guadalupe

Staff/RG

El pugilista regiomontano, José Francisco “Chihuas” Rodríguez venció por nocaut al sinaloense Jesús Faro en la pelea estelar de la función denominada “Los campeones están en casa” presentada por Grupo Elektra, en el Jardín Cerveza de la Expo Guadalupe, Nuevo León.

Con este resultado, “Chihuas” Rodríguez llegó a 41 triunfos en el ámbito profesional, en donde tiene además seis derrotas y un empate.

En tanto, Faro Zúñiga, quien no se subía a un cuadrilátero desde marzo de 2019, sumó su décimo segunda caída en el terreno de paga, en el cual también tiene 17 éxitos y ninguna igualada.

En el inicio del combate, válido por el peso mosca a ocho episodios, “Chihuas” Rodríguez dejó en claro que iba decidido a obtener la victoria y para ello sacó su mejor repertorio de golpes.

En el segundo round, el pugilista local recibió un llamado de atención de parte de Yara Soto, tercera sobre la superficie, por darle un golpe bajo al sinaloense, quien se dobló debido al impacto.

Después de este incidente, Faro ya no pudo responder a los embates del regiomontano y se arrinconó en las cuerdas sin responder a ningún golpe de parte de su rival, demostrando los seis años de inactividad con los que subió al ring.

La réferi ante esta situación decidió detener el pleito a los dos minutos con 11 segundos del segundo round.

En tanto, en el combate coestelar, el regiomontano Daniel “Cejitas” Valladares (32-4-1) se impuso, por decsión unánime, al bajacaliforniano Moisés “Profeta” Caro (11-4-4), en contienda por título latino minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Por su parte, el también regiomontano Abdel Paúl Cazares (8-0-0) siguió con su paso invicto al derrotar por decisión unánime al guanajuatense Édgar “Jaguar” González (4-5-1).

Lo propio hizo el capitalino Orlando “Golden Boy” Barajas (9-1-0) ante el bajacaliforniano Tomás Mendoza (11-3-0), en pleito por los

64.5 kilogramos, que se disputó a ocho asaltos.

Y el regiomontano Luis Ángel “Torito” Adame (4-0-0) doblegó por decisión unánime al capitalino Sixto Alameda (3-1-0), en combate a cuatro episodios.