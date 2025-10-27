Paul Jourdain se impone en la carrera 2, de GTM pro1 en el marco del México GP

Staff/RG

El piloto de JETZ Autopartes-Herdez, Paul Jourdain, se impuso hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la GTM Pro 1 de Súper Copa Roshfrans, dentro del marco del México GP.

Fue una competencia que tuvo solamente dos líderes, el primero Salvador de Alba Jr. de AGA Racing Team y luego el propio Paul que disfrutó de esta victoria.

“Ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, es sin duda, un sueño para cualquier piloto, especialmente para los mexicanos, debido a su historia y el fervor del público local. Hoy lo he conseguido y estoy verdaderamente feliz”, comentó Jourdain.

La segunda posición quedó en poder del ganador de la primera carrera, Salvador de Alba, quien comentó que se va de la capital del país con excelentes resultados, una victoria y un segundo lugar: “Lastima que finalizó con bandera roja, pero de todas maneras demostramos que somos un gran equipo”.

El internacional Mario Domínguez de Alessandros fue tercero y aclaró que podría haber obtenido un mejor resultado cuando se detuvo la competencia, porque traía un buen ritmo.

La segunda carrera finalizó con bandera roja y cuadros, porque como consecuencia de un incidente se derramó aceite sobre la pista y debió ser detenida para limpiar la misma.

En la GTM 2 la victoria fue para el piloto de Chihuahua, Rafael Vallina: “Regreso contento a mi tierra porque ganar en la catedral del automovilismo deportivo en México es importante”. La segunda posición la ocupó “Keko” Pérez que había ganado la primera carrera y tercero Alfredo Mena.

Javier González fue quien subió a la parta más alta del podio de la GTM Light, escoltado por Marcelo González y Esteban Rodríguez