Avientan piedras en parabrisas a vehículos de tianguistas para asaltarlos en el Arco Norte

Desde Puebla
Presuntos delincuentes -con la intención de detener a los tianguistas y asaltarlos- les aventaron piedras, sobre la autopista Arco Norte, la madrugada de este lunes, cuando comerciantes se dirigían al tianguis de San Martin Texmelucan, los parabrisas recibieron severas afectaciones.
Piden a las autoridades seguridad.
