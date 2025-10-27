Alarma a ciudadanos incendio en la autopista México – Puebla

Erika Méndez
Un incendio en la autopista México-Puebla, a la altura de Coronango, generó alarma entre los ciudadanos por la magnitud de las llamas, aunque no hubo personas lesionadas.
El siniestro ocurrió por la acumulación de llantas y basura en un terreno baldío.
En el lugar, personal de Protección, Civil y Bomberos del municipio trabajaron para sofocar el fuego, hicieron un llamado a la población a no tirar basura.
You may also like
-
Avientan piedras en parabrisas a vehículos de tianguistas para asaltarlos en el Arco Norte
-
Desfile de Animeros llenó de magia y color San Pedro Cholula
-
Alondra es acusada de asesinar a su ex pareja y simular un ataque de la delincuencia organizada
-
Muere pareja tras accidente en motocicleta sobre la carretera Toluca-Zitácuaro
-
Un éxito la edición XX del Popobike, epicentro del Ciclismo de montaña