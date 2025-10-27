Alarma a ciudadanos incendio en la autopista México – Puebla

Erika Méndez

Un incendio en la autopista México-Puebla, a la altura de Coronango, generó alarma entre los ciudadanos por la magnitud de las llamas, aunque no hubo personas lesionadas.

El siniestro ocurrió por la acumulación de llantas y basura en un terreno baldío.

En el lugar, personal de Protección, Civil y Bomberos del municipio trabajaron para sofocar el fuego, hicieron un llamado a la población a no tirar basura.