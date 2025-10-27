¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

“Concejos municipales: la nueva cara del viejo abuso”

Jorge Antonio Barrientos

Concejos sin rumbo y con poder absoluto

El pasado 15 de octubre de 2025 se instalaron los Concejos Municipales en varios municipios poblanos —entre ellos Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires— bajo el argumento de garantizar la gobernabilidad. En la práctica, sin embargo, lo que se ha visto es desorden, abuso y falta de rumbo.

En Chalchicomula de Sesma, por ejemplo, los ciudadanos ya comenzaron a sentir en carne propia los efectos de estas decisiones apresuradas. Comerciantes del municipio han denunciado públicamente al director de Mercados, Antonio Méndez, a quien acusan de extorsiones, prepotencia y abuso de poder. Dicen que el funcionario se ha dedicado a cobrar “cuotas” fuera de toda norma y a intimidar a quienes no se someten a sus caprichos.

¿Esa es la “transición ordenada” que prometieron? Los concejos deberían ser figuras temporales de estabilidad, pero en muchos casos se convirtieron en plataformas de control político y premios de consolación para quienes no encontraron cabida en las urnas.

La gente está cansada. Lo que se respira en las calles de Chalchicomula, Tlachichuca o San Nicolás Buenos Aires no es esperanza, sino frustración y hartazgo. Porque al final, los nombres cambian, pero los vicios permanecen: improvisación, compadrazgo y desprecio por la voz ciudadana.

Ignacio Izquierdo y la nueva generación naranja

En medio de este panorama gris, hay quienes apuestan por renovar la política desde dentro. El joven político poblano Ignacio Izquierdo, dentro de Movimiento Ciudadano, representa justo lo contrario: frescura, liderazgo y visión de futuro.

Con trabajo interno, cercanía y discurso renovado, Izquierdo ha logrado lo que muchos partidos tradicionales han olvidado: escuchar, dialogar y convocar a las nuevas generaciones. Su papel al interior del partido ha inyectado energía y ha abierto espacios a nuevos liderazgos que no cargan con el desgaste del viejo sistema político, por lo que no hay que perderlo de vista.

No se trata de idealizarlo, sino de reconocer que hay políticos jóvenes que entienden que la política no puede seguir siendo un club cerrado de apellidos repetidos y promesas recicladas.

Informes: discursos huecos y aplausos entre amigos

Y mientras tanto, llegan los informes de labores de algunos diputados y presidentes municipales. Eventos llenos de luces, discursos y aplausos… pero vacíos de sustancia.

La rendición de cuentas se ha vuelto un ritual hueco, una puesta en escena donde los invitados son los mismos de siempre y el ciudadano común no tiene ni voz ni espacio. Los informes deberían servir para explicar lo que se ha hecho con los recursos públicos; en la práctica, se han convertido en fiestas privadas para justificar lo que no se ha hecho.

La política entre el hartazgo y la esperanza

Así avanza Puebla: con concejos que no gobiernan, políticos que solo se aplauden entre ellos y una sociedad que observa —entre la resignación y la rabia— cómo se perpetúa un sistema donde el poder sigue siendo patrimonio de unos cuantos.

Pero también con nuevas voces que demuestran que la política sí puede ser distinta, si se ejerce con convicción, cercanía y responsabilidad.

El reto está en que los ciudadanos aprendan a distinguir entre quienes trabajan por servir y quienes solo viven de simular.

Y aquí la gran pregunta… ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

