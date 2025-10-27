En entrevista genérica, Thalía platicó de “Ojitos Mexicanos”, su nuevo sencillo

La cantante y actriz mexicana celebra 35 años de trayectoria como solista.

Por Mino D’Blanc

En entrevista genérica para la fuente de espectáculos de los medios de comunicación internacionales, nacionales y locales, la cantante y actriz Thalía platicó sobre “Ojitos Mexicanos”, su nuevo sencillo y que está en género de cumbia, pero sin perder el sonido inconfundible que ella le ha dado a su música a través de su voz, de su talento.

Esto es lo que la artista mexicana comentó:

-Thalía y “Ojitos Mexicanos”:

Al hablar de qué por qué después de tres décadas de trayectoria, decide regresar ahora con esta cumbia “Ojitos Mexicanos”, mencionó que le emociona mucho lanzar esta canción porque para ella es regresar a un lugar en donde ella se siente como pez en el agua y que son las cumbias, que son esas historias de amor que se cuentan con el corazón, que se cuentan con el alma.

-Lo que sintió al escuchar por primera vez “Ojitos Mexicanos”:

La artista argumentó que cuando recibió en el mes de febrero la canción “Ojitos Mexicanos”, sintió lo mismo que cuando recibió “Amor a la Mexicana” por primera vez. “Así esa electricidad, esa magia, esa piel chinita, y dije “pueden ser como hermanas viviendo en universos paralelos, pero son muy yo”, discernió, a lo que agregó: “Así que inmediatamente me fui al estudio a grabar “Ojitos Mexicanos”. La verdad, me llenó el corazón, me hace sentir feliz, me encanta el sonido de la cumbia, me encanta el acordeón, me encanta la música en vivo y quería compartirla de inmediato con mi gente”.

-Sobre el video de “Ojitos Mexicanos”:

En relación al proceso creativo del video y los elementos que quiso destacar en el mismo, argumentó: “La verdad que uno siempre está creándose historias, conceptos, ideas para no repetirse o para hacer cosas que sorprendan a la gente. Y cuando canté la canción y era la hora de hacer el video, la verdad que me puse un poquito nerviosa, pero cuando empecé a vivir la canción y a escucharla, inmediatamente dije “bueno, pues es que éste es un amor tan puro como si fuera el de mi costillita, el de mi Marimar, ese personaje tan hermoso que todo mundo, incluyéndome a mí, amó”. Entonces sentí que contar una historia así de unos ojitos mexicanos, de un amor tan inocente, con algunos guiños de presentaciones mías durante todos estos años y tantas décadas; presentaciones, vestuarios, movimientos, iluminación, escenografía, coreografía, es como sembrar esas semillitas para todos los que son fans de Thalía de hueso colorado, los fans de hueso colorado de Thalía y es eso, la han ido descubriendo, la han cachado al aire y eso es lo que más me gusta de este video.

-Este año celebra 35 años de trayectoria como solista y también es el aniversario de tres discos fundamentales en su carrera:

Este 2025 celebra el aniversario de “En éxtasis”, “Arrasando” y “El sexto sentido”, que son tres discos fundamentales en su trayectoria y que sin duda alguna, marcaron mucha importancia en la música y en la cultura pop latina.

“Estoy enamorada de estos discos; han sido un parteaguas para mi carrera. Han sido ya clásicos de mis fans, de mis seguidores y eso me hace muy feliz, es como una caricia al corazón y qué bonito seguir compartiendo esta música a todas las nuevas generaciones”, reflexionó Thalía.

-El recuerdo de esas épocas de la vida artística de Thalía:

Sobre lo que recuerda y el cómo siente que esas versiones viven hoy en ella, discernió: “de verdad que me sorprendieron hasta a mí. Además cumplí este año también 35 años como solista, entonces todo se juntó y dije “es el momento perfecto para remasterizar estos álbumes”. O sea, hay que recordar que yo grabé la mayoría de esta música en un sistema análogo, entonces para pasarlo al sistema digital y que se cose ahora con la tecnología, las plataformas y todo lo que nos permite ahora compartir música ahora, se me hizo una oportunidad de oro”.

En relación al sonido en la canción dijo sentirse contenta porque es increíble, impecable y que sigue teniendo la esencia de esa primera vez que la gente escuchó estas canciones.

-Las telenovelas que protagonizó siguen viéndose con gran éxito en muchos países, lo que hace que ella como mujer latina y como artista universal que es, siga conectándose con tantas generaciones del mundo.

“Estas novelas nos han unido a través de los años. Son novelas llenas de amor, de historia, de drama, pero sobretodo donde la protagonista soñaba y soñaba en grande. Y creo que eso es lo que todos tenemos, esos sueños que parecen ser inalcanzables, pero que estas protagonistas, mis Marías y las novelas en las cuales yo participé, estas protagonistas alcanzaron su sueño, crearon su éxito, establecieron una nueva vida para ellas y eso es lo que creo que ha resonado año tras año, década tras década, sin importar el idioma, sin importar el país, sin importar que fuera de la televisión ahora a streaming, es lo que nos ha cautivado y ahora enamorado; digo nos ha porque a mì esos personajes en lo personal me han cambiado la vida y me han acercado más a mi público.

-Sobre las cosas que vienen en la carrera de Thalía, incluyendo nueva música:

“Hay muchas cosas que estoy preparando para ustedes en todos los ámbitos. Ya saben que a mí me gusta siempre sorprenderlos, sorprender a mi gente, a mi público precioso. Primero que nada desde un lugar de agradecimiento y de celebración porque el estar aquí parada tantos años es gracias a ti, gracias a cada uno de ustedes, entonces siempre les tengo proyectos y cosas. En estos momentos estoy cien por ciento finalizando algunos detalles en el estudio; las 24/7 estoy metida en el estudio y contando los días para poder sentarme aquí una vez más para hablar de las cosas que vienen en camino”, puntualizó, a la vez que invitó a la gente a que compartan el video de “Ojitos Mexicanos”, misma que ya está en todas las plataformas digitales, que le den likes a la canción y al video y que la sigan a ella en todas sus redes sociales. También convidó al público a que no se pierdan toda la información en su página web que es thalia.com, ya que comenta que está creando un fandom especial que va a tener cosas únicas que nadie más va a tener. “Vivan la vida con mucho amor. Los amo de verdad mis ojitos mexicanos. Besitos”, finalizó.