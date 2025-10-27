“Los hilos del pasado” se estrena este lunes 27 de octubre a las 21:30 horas por “las estrellas”

Protagonizada por Yadhira Carrillo, Eduardo Santamarina, David Zepeda, Emmanuel Palomares y Bárbara López.

Es la nueva telenovela producida por el experimentado José Alberto Castro para TelevisaUnivision.

Por Mino D’Blanc

El pasado jueves se presentó ante los representantes de los diferentes medios de comunicación internacionales, nacionales y locales, “Los hilos del pasado” que es la nueva telenovela producida por el experimentado y talentoso José Alberto Castro para TelevisaUnivision, protagonizada por Yadhira Carrillo, Eduardo Santamarina, David Zepeda, Emmanuel Palomares y Bárbara López.

Fue en una locación al sur de la ciudad de México en que fue presentado el elenco y fue de una manera muy diferente a lo que son ese tipo de presentaciones, ya que en esta ocasión fue a través de una pasarela, como si fuera desfile de modas.

-Sinopsis: Carolina (Yadhira Carrillo) es una exitosa diseñadora de modas y está casada con Manuel (Eduardo Santamarina) quien es un famoso productor musical. Cuando ella está en la cumbre de su carrera, el destino la pone frente a Cristina (Bárbara López), una hermosa joven a quien maltrata y hostiga, ya que se opone rotundamente a que tenga una relación con su hijastro Carlos (Emmanuel Palomares). Lo que Carolina no sabe es que Cristina es la hija que se vio obligada a abandonar hace 20 años. Ahora, con una vida completamente diferente y en la cumbre de su carrera, Carolina descubre la verdad y hará hasta lo imposible para recuperar el amor de su hija.

-Elenco: además de las y los protagonistas antes mencionados, también actúan Nataha Dupeyrón, Azela Robinson, Laura Flores, Mark Tacher, Rafael Inclán, Raquel Garza, Daniel Tovar, José Pablo Minor, Lorena Meritano, Eugenio Bartilotti, Clarisa González, Daniela Martínez, Luz María Aguilar, Valeria Masini y Sergio Goyri.

“Los hilos del pasado” es una adaptación que realizó la escritora y actriz mexicana Liliana Abud de la exitosa telenovela chilena “Cristal” (1985) de Delia Fiallo. La versión es del propio productor José Alberto Castro y de Vanesa Varela. La dirección de escena es de Salvador Garcini y de Luis Manzo.

El tema musical de la telenovela es interpretado por Cristian Castro y por Fernanda Castro, quien es la compositora en colaboración con Gelin Hau.

“Los hilos del pasado” se estrena este 27 de octubre por “las estrellas” con transmisiones de lunes a viernes en el horario estelar de las 21:30 horas.