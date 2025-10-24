147 maestros de la sección 51 del SNTE afectados por inundaciones en la Sierra Norte

María Huerta

El secretario general de la Sección 51 del SNTE, Alfredo Gómez Palacios, informó que 147 trabajadores resultaron afectados por la inundaciones en la Sierra Norte.

12 perdieron sus viviendas y una compañera el vehículo.

Detalló que, tras los centros de acopio rehabilitados, se logró la entrega de 18 mil despensas a docentes y población en general dañada por las lluvias del pasado 9 de octubre.

“Los maestros siempre son solidarios, siempre están ayudando, pero además nos damos cuenta que el maestro ayudando está educando”, dijo Gómez Palacios.