“Obrera Textil”, la catrina que honra a un sector social muy importante de Atlixco

Desde Puebla

Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, invita a visitar “La Catrina Obrera Textil”, escultura ubicada en Metepec que honra a las mujeres que trabajaron en las fábricas textiles del siglo XX, símbolo de fortaleza y transformación.

Creada por la artista Shaila Toledo, la obra representa la herencia cultural de las obreras que convirtieron su conocimiento en el cultivo de plantas ornamentales.

MÁS INFORMACIÓN EN ESTE ENLACE

https://www.atlixco.gob.mx/Pages/Noticias/Noticia?idnoti=3232