¡Disfruta el mejor fin de semana en Atlixco!

Desde Puebla

Del 24 al 26 de octubre, el Pueblo Mágico de Atlixco se convertirá en el epicentro del deporte, la cultura y la tradición con tres grandes eventos: la Popobike 2025, el Festival Internacional Valle de Catrinas y el X Festival de Teatro al Azar.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, invitó a habitantes y visitantes a disfrutar de este fin de semana lleno de actividades para todas las edades, destacando que “Atlixco se llena de vida con eventos que impulsan el deporte, la cultura y nuestras tradiciones.”

Atlixco continúa consolidándose como un referente turístico y cultural del estado. La Popobike 2025, considerada la competencia de ciclismo de montaña más importante de México, celebrará su vigésima edición en la junta auxiliar de Metepec, con la participación de más de dos mil ciclistas nacionales e internacionales que recorrerán los paisajes naturales que distinguen a la región.

De forma paralela, el Festival Internacional Valle de Catrinas, impulsado por el gobierno que encabeza Ariadna Ayala, llenará las calles de color, arte popular y tradiciones alusivas al Día de Muertos, ofreciendo una experiencia llena de identidad y folclor.

Asimismo, el X Festival de Teatro al Azar, el cual ofrecerá talleres, conferencias y espectáculos escénicos que promueven la creatividad y el talento local en diversos espacios culturales del municipio.