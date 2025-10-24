Este año, 4 tapetes de Todos Santos en el Zócalo

María Tenahua

Se colocaron tapetes artesanales con motivos de las festividades de Todos Santos, por ello, la plancha del Zócalo de Puebla se convirtió en el escenario de una catrina, calavera, Xoloitzcuintle y una ofrenda.

Además, la decoración de la fuente de San Miguel.

Como parte del festival La Muerte es un Sueño edición 2025, desde ayer por la tarde los integrantes de Arte Mágico de Huamantla comenzaron la colocación de 25 toneladas de granito de colores distintivos para esta temporada.

Estas alfombras están desde el lunes 17 de octubre hasta los primeros días de noviembre.