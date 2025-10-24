Trasladan grave a adolescente con dengue desde Huauchinango hasta Cholula

Desde Puebla
El adolescente, de 15 años de edad, fue trasladado por aire desde el Hospital General de Huauchinango hasta el helipuerto del Hospital General de Cholula y posteriormente vía terrestre al de la Niñez Poblana.
Para este traslado se consideró la participación de dos aeromédicos, quienes brindaron atención y monitoreo continuo durante el vuelo, en cumplimiento de los protocolos de emergencia médica.
