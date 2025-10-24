Video: ¡Terrorífico en La Resurrección por bolsa de basura con restos humanos!

Desde Puebla
Fuerte movilización en el puente de piedra de la junta auxiliar de la Resurrección por el hallazgo de restos humanos en una bolsa de basura.
https://x.com/desachyroberto/status/1981742791865643128?s=48
You may also like
-
Video: Todas las comunidades en la Sierra Norte ya están comunicadas tras fuertes lluvias, detalló Armenta
-
Tiempo al tiempo, dijo Fernando Flores a posible alianza entre PAN y MC
-
Designa LXII Legislatura al diputado Pável Gaspar como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
-
Carlos Barragán revela presunto desfalco en Industria y Comercio; señala irregularidades del gobierno anterior de Xicotepec
-
Advierte SSP sobre suplantación de identidad de la tienda en línea “TEMU”