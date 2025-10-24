¡Histórico! Alejandro Kirk, el primer Catcher mexicano en jugar la Serie Mundial

RÉCORD

La temporada 2025 de las Grandes Ligas dejó grandes momentos, desde el primer juego hasta las Series de Campeonato, sin embargo, uno que quedará en la posteridad es el regreso de los Azulejos de Toronto a una Serie Mundial tras una ausencia de casi 33 años y con la presencia de un mexicano, Alejandro Kirk.

Dato para la historia

Kirk y los Azulejos llegaron al Clásico de Otoño tras superar a Seattle en una serie emocionante de principio a fin y que terminó hasta las últimas instancias en el Juego 7, dejando un marcador de 4-3 a favor de los de Toronto, quienes en casa lograron llevarse la victoria con un cuadrangular de George Springer en la fatídica séptima entrada.

Pese al éxito general del equipo de Toronto, hubo un jugador en particular que llamó la atención para el público mexicano, el nacido en Tijuana, Alejandro kirk, pues el Catcher de 26 años se convirtió en el primer mexicano en su posición que jugará la Serie Mundial.

Tras conseguir el pase al Clásico de otoño, Kirk habló para MLB en Español, donde aseguró estar muy contento por lo conseguido y que van a pelear por el anillo de campeón ante Los Angeles Dodgers.

“Muy contento y agradecido con dios por esta oportunidad. Vamos por ese anillo, vamos a jugar juego tras juego y bueno, poder traerle el campeonato a la ciudad de nuevo. Muchas gracias por todo, que nos sigan apoyando”, dijo Kirk a los medios.

¿Cómo luce el panorama para Kirk y los Blue Jays?

El panorama para los Toronto Blue Jays en la Serie Mundial 2025 luce desafiante pero esperanzador. El equipo canadiense llega con una ofensiva sólida encabezada por Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette y George Springer, quienes fueron clave durante toda la postemporada. A esto se suma el aporte de Alejandro Kirk detrás del plato, pieza fundamental no solo por su defensa, sino por su capacidad para conectar en momentos de alta presión.

En cuanto al pitcheo, los Blue Jays cuentan con una rotación encabezada por Kevin Gausman y José Berríos, quienes llegan en gran forma tras dominar a las ofensivas rivales en las Series Divisionales y de Campeonato. Su bullpen, liderado por Jordan Romano y Yimi García, ha sido una de las armas más confiables del equipo en entradas finales, algo que será vital frente a los poderosos Dodgers. La clave para Toronto estará en mantener la consistencia en el montículo y aprovechar cualquier oportunidad ofensiva ante los lanzadores angelinos.

Además, el regreso de los Blue Jays a la Serie Mundial ha reavivado la pasión del béisbol en Canadá. El Rogers Centre volverá a ser el epicentro del deporte canadiense, con una afición que sueña con repetir la gloria de 1992 y 1993. Sí Toronto logra mantener su nivel de juego y la confianza que los ha caracterizado en los momentos decisivos, podrían escribir un nuevo capítulo dorado en su historia y consolidarse como uno de los grandes protagonistas de la MLB 2025.