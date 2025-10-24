Carlos Barragán revela presunto desfalco en Industria y Comercio; señala irregularidades del gobierno anterior de Xicotepec

Staff7rg

El presidente municipal Carlos Barragán Amador dio a conocer posibles irregularidades financieras en el área de Industria y Comercio durante la administración pasada del municipio de Xicotepec, misma que fue encabezada por Lupita Vargas Vargas, actual diputada local por el distrito.

En una publicación realizada en sus redes sociales, Barragán expuso que, aunque no mencionó nombres, su comparación de cifras corresponde al periodo en que Vargas estuvo al frente del Ayuntamiento, de 2018 a 2024.

De acuerdo con el edil, entre el 15 de octubre de 2023 y el 15 de octubre de 2024, la administración anterior reportó ingresos por apenas 2 millones 200 mil pesos en el rubro de Industria y Comercio. En contraste, durante el primer año de su actual gestión (2024-2025), el Ayuntamiento bajo su mando reportó una recaudación de 8 millones 800 mil pesos.

“La diferencia de productividad y honradez son 6 millones 600 mil pesos por un año, y por seis años la diferencia sería de casi 40 millones de pesos”, expresó Barragán, quien aseguró que su deber es informar a la ciudadanía.

El alcalde afirmó que su gobierno continuará cuidando e invirtiendo los recursos públicos en proyectos de desarrollo económico y turístico, con el objetivo de generar empleo y bienestar para las familias xicotepequenses.

Las declaraciones del presidente municipal han causado revuelo político en la Sierra Norte, pues implican un posible desfalco millonario durante el gobierno anterior. Hasta el momento, Lupita Vargas Vargas no ha emitido postura ante los señalamientos.