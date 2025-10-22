Sin vida encuentran a Ernesto en la Sierra Norte

Desde Puebla

*Tlacuilotepec, Pue.-* Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, localizó sin vida a Ernesto Islas Aparicio, de 54 años de edad, en el río San Marcos, a la altura de la comunidad de Hula, perteneciente a este municipio.

En atención a las instrucciones del gobernador del estado, Alejandro Armenta, para unir esfuerzos en las actividades de búsqueda, las cuadrillas dieron con el cuerpo de otra persona, que lamentablemente se encontraba en calidad de desaparecido a causa de las torrenciales lluvias.

Los trabajos de localización, acompañamiento y atención a las familias en la Sierra Norte continúan, pues se mantienen aún 3 fichas de búsqueda y suman 21 personas fallecidas.

En búsqueda:

*Liam Tadeo González Lechuga, 6 años, Huauchinango

*Pedro Segura Muñoz, 75 años, Tetela de Ocampo

*Albino Calderón Islas, 82 años, Naupan