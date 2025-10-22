Detienen a presunta extorsionadora del mercado Morelos

•⁠ ⁠Las fuerzas estatales y municipales aseguraron más de 16 mil pesos en efectivo y envoltorios con droga.

•⁠ ⁠Se exhorta a posibles víctimas a formalizar su denuncia ante la autoridad ministerial.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Derivado de diversos reportes al número de denuncia anónima 089, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC), detuvo a una mujer presuntamente dedicada a la extorsión en el mercado Morelos.

La intervención que tuvo lugar en la colonia Diez de Mayo, del municipio de Puebla, permitió a las fuerzas estatales y municipales detener a Gema N., de 34 años.

Entre las pertenencias de la mujer se hallaron más de 16 mil pesos en efectivo y diversos envoltorios que contenían posible metanfetamina, cocaína y marihuana.

Para profundizar en las indagatorias y diligencias, Gema N. quedó a disposición de la autoridad ministerial. Por ello, se exhorta a la ciudadanía a que en caso de reconocerla como responsable de otros delitos, formalice su denuncia.