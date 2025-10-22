“La Legumbres” y “el Pollo”, los asesinados en Barranca Honda

Desde Puebla
Identifican como “El Pollo” y “La Legumbres” a pareja asesinada con más de 16 disparos en la colonia Barranca Honda.
Ha trascendido un ataque directo.
Las victimas íbamos en camioneta tipo Voyaguer cuando sujetos en una unidad negra abrieron fuego contra de ellas.
