“La Legumbres” y “el Pollo”, los asesinados en Barranca Honda

By Redaccion2 / 22 octubre, 2025

Desde Puebla

Identifican como “El Pollo” y “La Legumbres” a pareja asesinada con más de 16 disparos en la colonia Barranca Honda.

Ha trascendido un ataque directo.

Las victimas íbamos en camioneta tipo Voyaguer cuando sujetos en una unidad negra abrieron fuego contra de ellas.

