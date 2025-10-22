Encabeza Pepe Chedraui graduación de cadetes de la Academia de Formación y Profesionalización Policial

– _El Gobierno de la Ciudad impulsa el fortalecimiento de la seguridad con nuevos elementos capacitados bajo principios de disciplina, cercanía y vocación de servicio_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 22 de octubre de 2025.- El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, refrendó su compromiso de recuperar la paz a través de una capital en orden y la prevención del delito, al encabezar la graduación de 37 cadetes de la Academia de Formación y Profesionalización Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Se trata de la generación 45, la segunda que se gradúa durante la administración 2024-2027. Está integrada por 28 hombres y 9 mujeres, lo que representa un avance en el impulso de la igualdad de género dentro de la Policía de la Ciudad.

En este sentido, el alcalde expresó que este es el inicio de una gran carrera al servicio de la ciudadanía, por lo que exhortó a las y los presentes a mantenerse firmes en su vocación, honestos en su actuar y cercanos a la gente. Enfatizó el respaldo y acompañamiento que reciben por parte del Gobierno de la Ciudad para proteger, escuchar y cuidar a las y los poblanos para que a Puebla le vaya bien.

“Hoy no solo portan un uniforme, sino que asumen la responsabilidad de proteger a nuestras familias, de velar por el bien común y actuar con valor y humanidad cuando más se les necesita, su vocación, su valentía y su esfuerzo diario merecen el reconocimiento de toda nuestra ciudad. En Puebla capital seguimos poniendo orden, cumpliendo nuestro compromiso de fortalecer la corporación policial y construyendo una estrategia de seguridad moderna y cercana a la gente que priorice la prevención y garantice la protección de nuestra ciudadanía”, expresó.

Por su parte el titular de la SSC, coronel Félix Pallares Miranda, reconoció a las y los graduados; asimismo, les hizo un llamado para mantener en alto el nombre de la Secretaría y portar con orgullo el uniforme para que a Puebla le vaya mejor y siga siendo una capital en orden. Destacó los valores de compromiso, responsabilidad y lealtad como pilares del servicio público. Además, subrayó la importancia de aplicar los aprendizajes adquiridos en beneficio de la ciudadanía.

“No olviden por qué eligieron ser policías. Y tengan siempre presente que cada llamada de auxilio, cada patrullaje, cada acción preventiva es una oportunidad para marcar una diferencia y reafirmar el compromiso que hoy asumen como parte de una Secretaría con disciplina”, agregó.

Durante la ceremonia cívica en la explanada de la Academia de Formación y Profesionalización Policial de la SSC, acompañaron al alcalde el secretario de Seguridad Ciudadana, coronel Félix Pallares Miranda, y el director de la Academia, Guillermo Antonio Almazán Smith, quienes hicieron la entrega de las constancias a los 37 cadetes que se incorporarán a las filas de la Policía de la Ciudad.

Al concluir mil 80 horas de formación básica obligatoria, los 37 nuevos policías cuentan con los conocimientos y habilidades para incorporarse a la SSC, quienes también tuvieron acercamiento con la ciudadanía brindando apoyo en talleres de defensa personal, además de haber realizado un salto de decisión desde una plataforma de clavados de 5 metros de altura en la alberca de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla, para probar su manejo de emociones en situaciones de estrés, con disciplina y valor.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de recuperar la paz a través del orden y la prevención del delito, trabajar de forma coordinada entre los tres órdenes de Gobierno.

Entre otros funcionarios, se contó con la presencia de teniente coronel de Guardia Nacional, Manuel Micet Blanco; teniente de fragata Infante de Marina Paracaidista, Juan Ramón Falcón Flores, director de la Policía Estatal Forestal, en representación del secretario de Seguridad del Estado; Franco Rodríguez Álvarez, secretario General de Gobierno del Ayuntamiento de Puebla.

Así como regidoras y regidores del Ayuntamiento poblano, encabezados por Georgina Ruiz Toledo, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia; titulares del Gabinete municipal, así como representantes de la Iniciativa Privada y familiares de las y los graduados.