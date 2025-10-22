Catrina “El Alfarero”, arte y tradición en Atlixco

Desde Puebla

En el Festival Internacional Valle de Catrinas, impulsado por la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, destaca “La Catrina Alfarero”, una obra que rinde homenaje a la tradición del barro y al arte popular mexicano.

Su autor, Víctor Hugo Poblano Ponce, reconocido artista atlixquense, participa por cuarto año consecutivo en el festival con creaciones emblemáticas como “El Diablito de San Miguel” y “El Centauro del Norte”.

Fiel al espíritu de Ariadna Ayala, promotora del arte público y gratuito, esta obra refuerza el compromiso del gobierno municipal por hacer del Valle de Catrinas una vitrina del talento local y referente nacional del arte monumental.

Más información en este enlace https://atlixco.gob.mx/Pages/Noticias/Noticia?idnoti=3228