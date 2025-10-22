Las otras víctimas: 552 animales atendidos en la Sierra Norte

Continúa la atención a los animales de la Sierra Norte de Puebla

Erika Méndez

El gobierno de Puebla, a través del Instituto de Bienestar Animal continúa la atención a animales en la Sierra Norte tras las lluvias.

En total, suman 552 valoraciones médicas realizadas, 380 a perros, 127 a gatos, 15 a cerdos, 10 caballos y 20 a aves de corral.

El instituto ha brindado atención médica, veterinaria, acompañamiento y resguardo temporal, recorridos y entrega de alimento, medicamento, correas, camas y transportadoras.