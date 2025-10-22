CFE logró restablecer la energía eléctrica en la Sierra Norte de Puebla

Erika Méndez
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró el restablecimiento al 100% de la energía eléctrica en la Sierra Norte de Puebla afectada por las fuertes lluvias entre el 9 y 10 de octubre.
Únicamente en tres estados todos los habitantes ya cuentan con el servicio, están Querétaro y San Luis Potosí. Mientras, en Veracruz están al 99.93% e Hidalgo al 97.64%.
La CFE resaltó que en Puebla los usuarios afectados sumaron 26 mil 442 y ya fueron atendidos.
