Asesinaron a un hombre a machetazos en Huauchinango

Desde Puebla
Personal de la Fiscalia General del Estado lleva la investigación de un homicidio en la colonia Aurora Rosa, de Huauchinango, donde un hombre fue asesinado de varios machetazos.
Se sabe que el occiso podría tratarse de Evodio “N”, de aproximadamente 48 años de edad, originario de Xicotepec.
El cadaver de Evodio se halló entre la maleza.
El sitio donde al parecer ocurrieron los hechos fue acordonado.
