México enfrentará a Nueva Zelanda como el último compromiso, antes del Clasificatorio de Concacaf W

Mañana, la Selección Mexicana Femenil que dirige el español Pedro López disputa el primero de dos enfrentamientos amistosos contra Nueva Zelanda.

Estos compromisos en Ciudad de México (23 de octubre) y Ciudad Juárez (26), más allá de ser parte de la Fecha FIFA, integran la preparación para el Clasificatorio de la Concacaf W, que comienza en noviembre.

“Enfrentamos a un rival que es mundialista, que ha estado en Juegos Olímpicos, que nos muestra el tipo de competición que tenemos que afrontar. Es la última Fecha FIFA antes del clasificatorio y queremos acabar con buenas sensaciones para estar convencidas y unidas, sabiendo ya lo que vamos a tener, quiénes vamos a ser y cómo nos vamos a desenvolver en el campo”, declaró López, en entrevista.

Jugar en México estos compromisos tiene ventajas para las seleccionadas nacionales y el cuerpo técnico.

“La Selección quiere jugar en México. No creo que haya alguna selección que haya jugado tantos partidos en su país como la Selección Femenil de México. Por un lado, nos permite más tiempo para preparar los juegos, evitando viajes largos; por otro lado, porque jugamos con nuestra familia, nuestra afición, en casa, y es muy satisfactorio”, explicó el español.

Presentarse en suelo nacional entusiasma al estratega tricolor. Para López, estos partidos causan un gran impacto en la afición local, además de que considera que los duelos reciben mayor difusión.

“También por la difusión y crecimiento que nos gustaría dar como referentes a estas jugadoras en todo el país, a las niñas del país que ven a su equipo”, concluyó.