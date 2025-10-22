Isaac del Toro correrá en México

ADRENALINA

El número 3 del ranking mundial, Isaac del Toro, vuelve a México para participar en el Campeonato Nacional de Ciclismo

Los aficionados de México podrán ver a Isaac del Toro en nuestro país, luego su brillante temporada en 2025. El de Ensenada, Baja California, participará en el Campeonato Nacional de Ciclismo en las pruebas de Contrarreloj y Ruta, que se realizará del 23 al 25 de octubre.

El UAE Team Emirates confirmó la presencia del mexicano. “Todavía no hemos terminado… ¡Y ‘Torito’ tampoco! Nos complace anunciar que Isaac del Toro disputará el Campeonato Nacional esta semana. ¡Vamos ‘Torito’! ¡Buena suerte!”, publicó su equipo.

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE ISAAC DEL TORO:

– Contrarreloj: 23 de octubre.

– Ruta: 25 de octubre.

De acuerdo a Pro Cycling Stats, Isaac del Toro corrió en nuestro país en el Campeonato Nacional en Aguascalientes, cuando tenía 16 años.

El Torito’ llega a México como el número 3 del ranking mundial, luego de haber acumulado 16 victorias en el World Tour. Asimismo, fue subcampeón del Giro de Italia 2025.

El pasado 9 de octubre, Isaac del Toro ganó la 109 edición del Giro del Piemonte. Se impuso con 40 segundos de ventaja sobre el suizo Marc Hirschi (Tudor). La tercera posición fue para el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), quien cruzó la línea de meta 44 segundos después del mexicano.

El 15 de octubre, ganó el Giro del Veneto, lo que significó su victoria número 16 y la 95 del UAE Team Emirates.

