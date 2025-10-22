Balacera en Bosques de Santa Anita deja un muertos y dos lesionados

Inseguridad Slider Principal

By Redaccion2 / 22 octubre, 2025

Desde Puebla

Dos heridos y un muerto fue el saldo de una balacera en la colonia Bosques de Santa Anita, en Puebla capital

Vecinos de la calle 106 B Oriente reportaron varias detonaciones.

