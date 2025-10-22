Fallece adolescente Tiffany Odette a más de un mes del pipazo

EXCELSIOR

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que una persona más falleció a causa de la explosión de la pipa que transportaba gas LP en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

La muerte más reciente corresponde a Tiffany Odette Cano González, de 16 años y quien estaba internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Actualización sobre el incidente en Iztapalapa. Hoy se reporta un lamentable fallecimiento. Hasta el momento, cinco personas permanecen hospitalizadas, 47 han sido dadas de alta y 32 han fallecido. Nuestra solidaridad y respeto están con cada una de las familias”.

La menor iba en compañía de su papá Misael Cano Rodríguez de 39 años, su deceso ocurrió también en el Instituto Nacional de Rehabilitación, el hombre era trabajador del área de limpia en la alcaldía Iztapalapa, cuando ocurrió el siniestro también viajaba con su nieto Isaí Santiago, de solo dos años y quien permanece hospitalizado en el Hospital de Tacubaya.

La familia buscó por varios hospitales a Misael, hasta que lo encontraron en un hospital, la identificación fue posible gracias a un tatuaje, ya que la mayoría del cuerpo estaba calcinado.

Resultados preliminares

De acuerdo con los peritajes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la falta de pericia del conductor y el exceso de velocidad fueron los causantes del que el vehículo volcara y se provocara la fuga, la cual se prendió fuego desde el exterior y propagarse hacia el tracto camión.

“El evento puede comprenderse a partir de tres factores: la vía, el vehículo y el factor humano. Para esclarecer las causas de este accidente en función de estos tres factores, fue necesario involucrar a un amplio grupo de especialistas forenses, todos orientados a reconstruir con precisión científica lo ocurrido, sus causas inmediatas y mediatas, así como las consecuencias humanas y materiales del evento”, aseguró Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México.

De acuerdo con los estudios en tránsito terrestre y topografía, se establece que la vía presentaba condiciones adecuadas: el trazado de la curva y el peralte eran correctos, sin presencia de baches, obstáculos ni fenómenos atmosféricos que pudieran afectar la visibilidad o el control del vehículo.

Añadió que se está en proceso para que se establezca la reparación del daño para las personas fallecidas, los lesionadas y 44 víctimas que sufrieron únicamente daños materiales, lo cual se basará en dictámenes con base en las características de cada caso.