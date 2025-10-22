Sheinbaum anuncia que entrega de 20 mil pesos a afectados por lluvias será sin intermediarios

MILENIO

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a las familias afectadas por las lluvias —la cual inicia este miércoles en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí— será de manera directa, sin intermediarios.

“Es de manera directa: se pone un módulo de los Servidores de la Nación, de la Secretaría de Bienestar, después del censo, entonces cuando se hace el censo se ve, se ubica la zona afectada en un municipio. Ahí servidores de la nación van con un formato haciendo el censo.

“Cuando termina el levantamiento del censo, se les deja una un cintillo que tiene un número y que está identificado con el nombre de la persona que es jefa de la familia. Con ese cintillo se va al módulo de Bienestar, y ahí se les entrega el recurso”, explicó.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria detalló que en ese módulo también se entregarán cupones para despensas y enseres domésticos.

“Entonces, después de haber recibido su primer apoyo, van a poder ir a recoger su despensa. Como ven, pues no hay intermediarios, no hay nadie que pudiera falsamente decir que es certificado cuando no lo es.

“Es un trabajo de mucha dedicación que se hace y, al mismo tiempo, muy expedito en la entrega de los recursos, hoy inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí, y el domingo inicia en Hidalgo, porque Hidalgo es el estado que todavía tiene más localidades a las que no se ha podido acceder por tierra”, resaltó.

El 70% de localidades incomunicadas por lluvias ya tienen acceso: SICT

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, dio a conocer que el 70 por ciento de las localidades afectadas por las lluvias que permanecían incomunicadas, ya tienen acceso.

“En total, las localidades ya comunicadas son 195 de 288. Esto representa cercano al 70 por ciento de comunidades que ya tienen paso”, expuso.

Resaltó que 85 mil 221 viviendas dañadas por las lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, ya fueron censadas por la Secretaría de Bienestar.

De las casas afectadas, en Veracruz son 52 mil 859; en Puebla 11 mil 279; en Hidalgo 9 mil 680; en San Luis Potosí 8 mil 938 y en Querétaro 2 mil 465.

“En cuanto a vivienda censada se tienen 85 mil 221, el día de ayer fueron más de 14 mil viviendas que se censaron”, resaltó.

En cuanto al restablecimiento del servicio eléctrico, Esteva Medina señaló que Hidalgo ya cuenta con el 97.64 por ciento de cobertura, mientras que Puebla, Querétaro y San Luis Potosí reportan servicio completo.

En Veracruz, el avance alcanza 99.93 por ciento, lo que equivale al 99.38 por ciento del total de las comunidades con energía eléctrica.

Respecto a la infraestructura educativa, se han atendido 979 de las mil 351 escuelas afectadas, lo que representa un avance del 72 por ciento.

El funcionario añadió que se han entregado 273 mil 448 despensas, de las cuales 31 mil fueron distribuidas en las últimas 24 horas.