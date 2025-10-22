Checo Pérez estará en el Gran Premio de México 2025; este será su calendario de actividades

MEDIO TIEMPO

El Gran Premio de México 2025 será un momento especial en la relación de nuestro país con la Fórmula 1, ya que se cumplirá una década desde el retorno a la CDMX de la máxima categoría del automovilismo, pero será la primera vez desde ese entonces que Sergio ‘Checo’ Pérez no compita con un equipo en esa carrera.

Pérez quedó fuera de Red Bull a finales de 2024, y aunque ya fue contratado por la escudería Cadillac, el equipo estadounidense tiene contemplado su debut en la F1 hasta la campaña 2026, por lo que este año Checo no tiene escuadra con la cual manejar en CDMX, a la espera de su gran retorno el próximo año.

Sin duda la ausencia del ídolo tapatío será muy significativa para los aficionados presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues en este inmueble Checo ha sido el más apoyado durante la última década.

Calendario de actividades de Checo Pérez en GP de México 2025

Para compensar un poco el hecho de que Checo Pérez no esté en la pista, el ‘Ministro de Defensa’ y los organizadores del Gran Premio de México tienen planeadas esta semana algunas apariciones del piloto azteca en actividades relacionadas al gran evento.

El jueves 23 de octubre a las 10:00 horas Checo Pérez acudirá a Plaza Carso para participar en el tradicional partido anual de futbol con pilotos y otras celebridades, esto como parte de su vínculo con uno de sus principales patrocinadores.

Posteriormente, entre el viernes (prácticas libres) y el sábado (sesión de clasificación) Checo estará presente en el paddock del AHR para convivir con pilotos de varias escuderías, donde muchos esperan ver su reencuentro con su excoequipero Max Verstappen de Red Bull.

¿Checo Pérez acudirá al Gran Premio de México 2025?

La asistencia de Checo Pérez a la carrera del domingo en el GP de México está confirmada por su entorno cercano, sin embargo, aún se desconoce el rol que tendrá en la previa de la competencia, donde se espera reciba una gran ovación por parte de los fans.

​Mientras algunos de estos misterios se resuelven, Sergio Pérez sigue preparando lo que será su temporada de regreso a la F1 con Cadillac en 2026, pues ya reportó con su nuevo equipo e incluso ha hecho trabajo en el simulador.