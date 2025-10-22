Adquirrá policía municipal 30 nuevas motocicletas

María Tenahua

El titular de la Secretaría de Sguridad Cuidadana (SSC), Félix Pallares Mirada, informó que van a adquirir 30 motocicletas, para emergencias en terrenos de difícil acceso antes de que concluya el año.

“Sí es posible que este año podamos adquirir 30 motocicletas. Son vehículos que nos dan la cobertura táctica y que nos permite el acceso a ciertas áreas geográficas de las juntas auxiliares al sur de la ciudad, que ya conocen el terreno y nos permitirá una mejor capacidad de respuesta”, precisó.

Agregó que actualmente la secretaría cuenta con 130 motociclistas y mil 087 patrullas, incluidas las 200 adquiridas a principio de año.

En su turno, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Francisco Rodríguez refirió que el uso de motocicletas se ha incrementado en la ciudad y que, de acuerdo a un censo, en el 2025, en el municipio existen alrededor de 110 mil unidades .