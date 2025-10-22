Camión a punto de caer al río en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Huauchinango, Pue. – Un camión estuvo a punto de caer al río en la colonia Valle Fénix, debido a las condiciones resbaladizas del pavimento.
El incidente ocurrió cuando el conductor no tomó las precauciones al descender por la calle.
El camión perdió el control y se deslizó hacia abajo, impactó contra maquinaria en la zona.
Afortunadamente, la maquinaria sirvió como tope, evitó que el vehículo terminara en el río, quedó a pocos metros de la orilla.
El conductor salió ileso del incidente.
Las autoridades y vecinos hacen un llamado a la precaución al transitar por esta calle, especialmente cuando está mojada, debido al alto riesgo de deslizamiento.