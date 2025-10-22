El programa “Transformación en Marcha” llega a todo San Pedro Cholula

*Cuadrillas de Bacheo y Servicios Públicos atendieron la 13 Poniente*

Desde Puebla

*22 de octubre de 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández Díaz, continúa trabajando en sinergia por el bienestar, la seguridad y la mejora en la calidad de vida de las y los cholultecas, llevando múltiples servicios a cada rincón del municipio.

En esta ocasión, el programa “Transformación en Marcha” llegó al Barrio de Santa María Xixitla, en la 13 Poniente, entre 9 y 11 Sur, donde las cuadrillas de Bacheo y Servicios Públicos realizaron trabajos para ofrecer vialidades más dignas y seguras a la ciudadanía.

Atendiendo una de las principales peticiones de las y los cholultecas, la administración municipal 2024–2027 continúa impulsando políticas públicas que permitan revertir el abandono y la falta de mantenimiento que por años afectaron las calles tanto de la Cabecera Municipal como de las juntas auxiliares.

Bajo esta premisa, otras áreas como el Organismo de Limpia, Atención Ciudadana y Seguridad Ciudadana también participan en el programa, promoviendo la creación de comités vecinales, atendiendo necesidades primarias y garantizando vialidades limpias, en beneficio de la imagen urbana de San Pedro Cholula.