Valle de Catrinas, al Senado de la República 

By Redaccion2 / 22 octubre, 2025

Desde Puebla

La escultura El Xolo fue inaugurada por la presidenta Ariadna Ayala y la senadora Liz Sánchez, una muestra de que el talento atlixquense trasciende fronteras y pone en alto el nombre del pueblo mágico, compartiendo con todo el país la creatividad, el talento y la riqueza cultural de nuestras tradiciones.

