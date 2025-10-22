Valle de Catrinas, al Senado de la República 

Desde Puebla
La escultura El Xolo fue inaugurada por la presidenta Ariadna Ayala y la senadora Liz Sánchez, una muestra de que el talento atlixquense trasciende fronteras y pone en alto el nombre del pueblo mágico, compartiendo con todo el país la creatividad, el talento y la riqueza cultural de nuestras tradiciones.
You may also like
-
Pemex realiza recuperación de hidrocarburo en el río San Marcos
-
Camión a punto de caer al río en Huauchinango
-
Catrina “El Alfarero”, arte y tradición en Atlixco
-
CFE logró restablecer la energía eléctrica en la Sierra Norte de Puebla
-
Homenaje a la nostalgia: conoce a “El Globero” escultura del Valle de Catrinas Atlixco.