El ayuntamiento de Amozoc fortalece  infraestructura comunitaria en la inspectoría de Casa Blanca

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 22 de octubre de 2025.– En un acto de cercanía y compromiso con la ciudadanía, el Presidente Municipal, Severiano de la Rosa Romero, visitó la Inspectoría de Casa Blanca para supervisar los avances en la construcción de un cuarto y una cúpula en la iglesia de San José, obra realizada en coordinación con la Inspectoría local.

Durante su recorrido, el alcalde destacó la importancia de continuar impulsando proyectos que no solo contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura comunitaria, sino que también refuerzan los lazos de fe, identidad y unidad entre las y los habitantes.

“El trabajo conjunto con la ciudadanía nos permite continuar obteniendo resultados reales, con obras que han sido propuestas y tomadas en cuenta por las y los vecinos, y que, aunque puedan parecer pequeñas, tienen un gran significado, porque responden directamente a las peticiones y prioridades de nuestra gente”, señaló el presidente municipal.