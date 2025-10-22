Lorena Cuéllar, la gobernadora PEOR calificada del país en materia de seguridad: Factométrica

DEBATE

No, no es Rubén Mocha Moya, que ha pasado su administración con una Sinaloa ensangrentada y postrada ante la delincuencia organizada, tampoco es David Monreal Ávila, el de Zacatecas, que –al parecer – se pasará todo su sexenio como uno de los gobernadores PEOR CALIFICADO del país, según la gran mayoría de encuestadoras.

La mandtaria estatal de México con la mayor calificación REPROBATORIA en el rubro de inseguridad es Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala, quien apenas fue aprobada por el 17.6 por ciento de sus gobernadores en dicho rubro, según la más reciente medición de Factométrica, que detalló la espiral descendente de la ex priísta:Lorena Cuéllar Cisneros, entre los 4 gobernadores PEOR CALIFICADOS de México: Factométrica

En septiembre, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, no resultó bien evaluada por los tlaxcaltecas, apenas el 26.3 por ciento avaló su administración, lo que la exhibió como una de los cuatro PEOR calificados en el país, de acuerdo a la empresa demoscópica Factométrica. Pero, si el mes pasado reprobó, en el actual se “consolidó” entre las más malas mandatarias estatales, ya que su calificación bajó al 25.8%.

El rubro que más pega a la tlaxcalteca es la inseguridad, porque ocupa el último lugar del país en aprobación por este rubro (17.6 por ciento). Ni siquiera David Monreal (21.6), Indira Vizcaíno (Colima, 23.2%) o Rocha Moya (26 de aprobación) salieron peor, pese a que Tlaxcala se consideraba uno de los estados con menor índice delictivo.

LA SEGUNDA PEOR EN CORRUPCIÓN

La evaluación reprobatoria de Cuéllar Cisneros no es gratuita, sino justificada por los mil 753 delitos denunciados FORMALMENTE. La Fiscalía General de Justicia de dicha entidad registró 71 homicidios dolosos, 6 feminicidios, 8 secuestros, 12 violaciones simples y mil 107 robos entre enero y agosto de este año: ¡De terror, tiran 6 cabezas en Tlaxcala!

Tampoco salió bien calificada en transparencia y/o combate a la corrupción, su diminuto 19 por ciento de aprobación social la colocó como la SEGUNDA PEOR de México, apenas por arriba del “hermano incómodo”, David Monreal, que malgobierna Zacatecas y solamente el 18.2 de los vecinos de su estado lo avaló en la materia señalada: Con Lorena Cuéllar, Tlaxcala alcanza niveles históricos de corrupción: INEGI

Otro dato interesante de Factométrica es que la baja aprobación social de Cuéllar Cisneros PEGA a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en Tlaxcala fue avalada por el 63.7% de los encuestados. Esta evaluación pone a dicho estado apenas en el sitio 16 por su calificación a la titular del Ejecutivo federal.

Incluso, en entidades panistas y priístas, como Coahuila, Durango, Aguascalientes y Chihuahua, Sheinbaum Pardo es MEJOR calificada que en Tlaxcala, a pesar de que la 4T mantiene una fuerte hegemonía en dicha entidad.