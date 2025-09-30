Lorena Cuéllar Cisneros, entre los 4 gobernadores PEOR CALIFICADOS de México: Factométrica

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Por algunos motivos, algunas empresas demoscópicas insisten en tratar de generar el MITO de que, según ellos, Lorena Cuéllar Cisneros es una de las gobernadoras mejor calificadas del país, pese a que “logró” meter a Tlaxcala en la vorágine de violencia, inseguridad y delincuencia organizada que, antes de ella, la entidad no sufría o, al menos, no en la magnitud de lo que hoy ocurre en dicha entidad: Tlaxcala, segundo estado del país con mayor aumento de índice delictivo en 2024: INEGI

Pero la realidad es una dama voluntariosa, caprichosa, contundente y siempre termina por imponerse, incluyendo en el caso tlaxcalteca. Y así lo demostró la más reciente encuesta de Factométrica que, sin cuchareos de por medio, colocó a Lorena Cuéllar en el lugar que se ha “ganado” a pulso; es decir, como la cuarta gobernadora PEOR calificada del país.

En su evaluación de septiembre de este año, Factométrica detalla que apenas el 26.3 por ciento de la gente aprueba a la gobernadora de Tlaxcala, que ocupa el lugar29 de 32; solamente están PEOR calificados sus homólogos de Sinaloa (Rubén Rocha, 17%), Zacatecas (David Monreal Ávila, 25.3%) y Baja California Sur (Víctor Castro, 25.4 por ciento).

Uno de los reactivos del trabajo demoscópico de Factométrica explica claramente la calificación reprobatoria a la neomorenista: Ocupa el sitio 31 (penúltimo) en el rubro de combate a la inseguridad, ya que solamente el 20.8 de los tlaxcaltecas avala los resultados en este sentido, apenas supera a Víctor Castro en dicho aspecto:¡De terror, tiran 6 cabezas en Tlaxcala!

TAMBIÉN REPROBADA EN TRANSPARENCIA

Otra parte de gobierno en que Cuéllar Cisneros aparece reprobada es el combate a la corrupción, la transparencia, porque –al parecer –los ciudadanos han registrado la debilidad de su gobernadora por la opacidad, un tema que, incluso, el INEGI ha hecho público: Con Lorena Cuéllar, Tlaxcala alcanza niveles históricos de corrupción: INEGI

Solamente el 21.4 por ciento de la gente avaló al gobierno de Tlaxcala en el combate a la corrupción, así que dicho estado se ubicó en la posición 29 del país, solamente superó a los POCOS gobernadores PEORES que ella; es decir,a los de Zacatecas, Sinaloa y Baja California Sur, de acuerdo a la casa demoscópica señalada: La Tlaxcala de Lorena Cuéllar: Tercer estado del país con mayor aumento en corrupción entre 2021 y 23

Más allá de encuestas o de discursos políticos triunfalistas y vacíos, lo cierto es que durante su administración Tlaxcala ha padecido graves ataques de violencia y delincuencia, que simplemente NO SE DABAN antes de que ella asumiera el cargo: Se llamaba Rodrigo, el hombre linchado en Nativitas, Tlaxcala, acusado de abusar de una menor

LÍNEA FUTURA: ADEMÁS DE CHOCANTES, MALTRATADORES

¡Urge que los gobiernos federal y estatal revisen el servicio de transporte público de pasajeros en el norte de la entidad y, especialmente, la línea Futura!. Sí, la misma empresa que en agosto pasado se ganó a pulso un gran desprestigio nacional, después de que una de sus unidades volcó y dejó tres muertos y numerosos heridos: Tres muertos y 26 heridos, saldo del accidente del camión de Futura en Huauchinango

Además de “chocante”, línea Futura maltrata con especial cinismo y desvergüenza a sus pasajeros, como hizo el 24 d septiembre, cuando uno de sus camiones, el 10310, salió de Xicotepec rumbo a Ciudad de México, pero se descompuso, dejó varados a sus clientes en el libramiento México –Tuxpan, en Texcapa, Huauchinango.

De acuerdo con testimonios de pasajeros, el conductor informó que serían trasladados a otro autobús; sin embargo, les advirtió que no habría asientos disponibles y tendrían que viajar parados hasta la Central del Norte en la capital del país, lo que calificaron como un abuso e indignante falta de respeto a sus derechos como usuarios.

UNA HUMILDE PROPUESTA A LA EMPRESA QUE ACUMULA MUERTOS, ACCIDENTES Y QUEJAS

Los afectados, originarios de distintos municipios de la Sierra Norte de Puebla, denunciaron que no es la primera vez que FUTURA ofrece un servicio deficiente, con unidades en pésimas condiciones y sin protocolos claros para atender emergencias o fallas en carretera.

“Pagamos un boleto completo y merecemos un servicio completo, no que se nos trate como si fuéramos carga”, reprocharon algunos pasajeros, quienes exigieron a la empresa una solución inmediata, segura y digna… que desde luego no recibieron.

El de agosto no fue –lamentablemente – el único percance de este año de la línea Futura en el norte del estado. En febrero, uno de sus camiones se involucró en otro accidente, también en la autopista México- Tuxpan, con saldo de dos fallecidos: Dos muertos, saldo de accidente de camión de la línea Futura en la autopista México-Tuxpan

Si los dueños y empleados de esta empresa siguen empeñados en el mal servicio y la peligrosidad de sus autobuses, tal vez sería conveniente que le dieran un giro a su negocio y que, en lugar de ofrecer traslados a diferentes ciudades y estados del país, se dedicaran al “turismo“ extremo; es decir, de peligro, el que ofrece a sus clientes el no saber si llegarán o no sanos y salvos a sus destinos: Accidente sobre la México Tuxpan deja al menos 20 heridos