Fracasa show de Brincos Dieras en Puebla

EL CONFESIONARIO

Ray Zubiri

Respetable lector si usted recuerda divertidas frases como estas:

“Es mi voz, pero no soy yo”

“Es mi voz, pero no es mi voz”

Ahora viene arrasando este otoño el comediante Brincos Dieras con:

“No se canceló, no se pudo hacer porque no lo cancelamos yo estuve arriba del escenario y no se canceló, solamente que no se pudo hacer y pues bueno tuvimos que bajarnos y tuvimos que irnos del lugar y venirnos yo al hotel la gente a sus casas, y la otra gente pues no sé, sabrá Dios”

Según el diccionario y mi maestra de primaria cancelar significa: Suspender lo que se tenía previsto. Para efectos de esta columna diremos que se canceló el show de Brincos Dieras.

Este fue el emotivo mensaje dirigido a todos sus fans tras cancelarse su show el pasado fin de semana en el marco de la celebración de sus 30 años de trayectoria artística en el Centro Expositor.

Aquí quiero poner en contexto todo lo sucedido, el asegura en este video que:

“Teníamos demasiado público”; cosa que no es cierto ya que el lugar fue contratado para 3365 personas de las cuales no llegaron todas porque había espacios vacios.

“Hicimos pruebas de sonido y se escuchó todo bien”; él se maneja como un profesional y todo artista que se jacte en serlo trae un ingeniero de audio mismo que no checa los aparatos, ni voltea las bocinas como pollo sin cabeza a la hora del espectáculo y enfrente de la gente. Evidentemente no lo hicieron, ningún artista en 23 años que tengo de ser periodista sino está listo el Rider sale a dar show, para efectos didácticos cito que significa este término.

El rider es un documento anexo al contrato del artista que incluye todos los requisitos y especificaciones técnicas necesarias para el espectáculo.

Si no se cumple cada punto del rider, el artista podría negarse a actuar. Pero lo más normal es que el promotor proponga o negocie otras alternativas en un contrarider que el artista puede aceptar. Si el rider no está correcto el artista no se presenta, sino están las luces, su camerino, el audio como él lo solicita simplemente no sale a escena y que decir del pago de igual forma sino se le ha liquidado sus honorarios no inicia el espectáculo, por eso cuando usted va a ver algún artista y no sale es por alguna de estas razones.

Aquí la teoría es ¿Quién le quiso dar atole con el dedo a quién? ¿El equipo del comediante a Brincos Dieras? o ¿Brincos Dieras a todo el público asistente? Usted saque conclusiones.

Es evidente lo evidente, el equipo del artista estaba enterado y si aún así no me cree, como desde hace dos décadas, tengo los videos en mi poder donde compruebo lo escrito.

“Empezaron a mover bocinas, la gente de enfrente si escuchaba los de atrás no” ni en las fiestas de mi colonia mueven las bocinas sino se escucha bien es porque el audio no es el correcto, ni que fuera la primera ves que alguien se presenta ahí, ha habido conciertos y se han realizado sin problema, aquí alguien se quiso ahorrar una lana y contrato el audio del señor de los tamales.

El show inicio a las 9:30 de la noche y duro 30 minutos con la presentación como abridor del comediante poblano Todobobo show y desde ese momento el audio era pésimo e inaudible y desde ese instante la gente de las localidades más económicas empezó a quejarse ¿Qué no se supone ya lo había checado su equipo?

Brincos Dieras salió a las 11:00 de la noche, una hora treinta minutos después de haber presentado las fallas solo que el público ya había consumido sus bebidas y no les gusto la mala calidad de sonido emitiendo recordatorios maternales y chiflidos lo que llevaron al comediante a cancelar la presentación.

“No estuvo en nuestras manos, en las mías no, ni en toda la gente paso, porque por algo pasan las cosas”

Imagínate que eso dijera Shakira incluso ustedes recordaran a Luis Miguel en sus conciertos como le da de microfonazos al ingeniero, como regaña a su equipo mientras canta porque el audio no está bien eso se checa con muchas horas de anticipación.

Convenciones y Parques, organismo responsable de la administración del Centro Expositor, se deslindo de cualquier responsabilidad operativa, técnica o logística en relación con el show del comediante Brincos Dieras a través de un comunicado.

Convenciones y Parques tiene como función principal la administración y el arrendamiento de sus diversos espacios a empresas o particulares para la realización de eventos de distinta índole, tales como congresos, ferias, conciertos y espectáculos.

Es fundamental señalar que el organismo únicamente facilita el recinto bajo un contrato de arrendamiento y no interviene de manera directa en la operación, producción, aspectos técnicos, contratación de personal, venta de boletos o logística general de los espectáculos organizados por los terceros contratantes. La responsabilidad total de la ejecución del evento recae en la empresa contratante con razón social FM Producciones, a través de su representante legal, Francisco Morales.

Cabe señalar que el comediante Brincos Dieras reconoció en su red social de Facebook que se hicieron pruebas de sonido y se escuchó bien, pero a la hora del espectáculo no les ayudo el sonido, ni la acústica, reconociendo que les fallo todo.

Si bien Convenciones y Parques se deslinda de las fallas operativas o logísticas reportadas, reafirma su compromiso con la calidad. Por ello, el organismo dará seguimiento a la situación presentada y mantendrá comunicación con la empresa responsable.

Fans y público en general piden la intervención de las autoridades ya que cancelaciones de este tipo y trámites engorrosos para la devolución del importe de sus boletos se ha vuelto una constante en la ciudad y se escudan bajo el argumento que debido a problemas de logística posponen hasta nuevo aviso sin dar solución a la gente sobre el paradero de su dinero.

La respuesta que el comediante dijo es que el evento será reprogramado y los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha y ¿qué va a pasar con la gente que entra y tira su boleto?

Al final y a pesar de las disculpas del comediante por tener un equipo blandengue que no verifica las condiciones para que se lleve a cabo su show de la mejor manera sacrifica a la gente que paga un boleto para verlo. Lamentablemente único afectado es el público que si le regresan su dinero será incompleto por los cargos por servicio, que tampoco pudo ver el show y que si le regresan su dinero será no sabemos cuando.

GANA BOLETOS PARA LOS 20 ANILLOS

Esta semana tengo 10 pases dobles para que vayas a disfrutar 𝗟𝗼𝘀 𝟮𝟬 𝗮𝗻𝗶𝗹𝗹𝗼𝘀, este 11 de octubre en el Complejo Cultural Universitario de Puebla 19:00 horas.

Sumérgete en la música de 𝙃𝙤𝙬𝙖𝙧𝙙 𝙎𝙝𝙤𝙧𝙚, compositor de las inolvidables bandas sonoras de las trilogías de 𝙏𝙤𝙡𝙠𝙞𝙚𝙣: 𝘌𝘭 𝘚𝘦𝘯̃𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘈𝘯𝘪𝘭𝘭𝘰𝘴 𝘺 𝘌𝘭 𝘏𝘰𝘣𝘣𝘪𝘵.

Más de 70 músicos en escena con 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗢𝗽𝘂𝘀 𝟭𝟭 y proyecciones cinematográficas que te transportarán a la aventura épica.

¿Quieres ganar tu boleto?

Lo único que tienes que hacer es seguirme y escribirme en Instagram a @RayZubiri por MD, decirme el nombre del medio donde leíste esta promoción y listo, te contestaré para confirmar que ganaste tu acceso.

La columna de esta semana ha terminado pueden ir en paz.

Contacto: rayzubiri@yahoo.com.mx Redes Sociales: @RayZubiri

Si usted es un medio de comunicación y se pregunta si puede publicar esta columna en su medio, ¡la respuesta es sí! Solo asegúrese de dar el crédito adecuado a www.revistapuebla.com y al autor.