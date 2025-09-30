¿Apostar por el desarrollo o por el status quo?

México Evalúa

A un año de haber asumido la Presidencia, Claudia Sheinbaum enfrenta la disyuntiva de impulsar el desarrollo o preservar el status quo. En tal sentido, las nuevas propuestas de reforma electoral y de la ley de amparo deben analizarse con cautela. La historia política muestra que los intentos de consolidar el control absoluto tienen costos elevados, tanto en legitimidad como en estabilidad.

Del mismo modo, el Paquete Económico 2026 refleja más administración de restricciones e inercia presupuestal que visión de futuro: deuda creciente, inversión insuficiente y sectores sociales relegados. El caso de Pemex es ilustrativo: absorbe recursos crecientes que tendrían mejor destino en proyectos con mayor retorno social y productivo.

México no puede desperdiciar oportunidades como el nearshoring, el bono demográfico, ni tampoco desestimar áreas con gran potencial transformador, como el sistema de cuidados. Priorizar la salud, la educación y la seguridad no es un gasto, sino la mejor inversión de largo plazo.

Es ahora la oportunidad de apostar por el desarrollo sostenible del país y la ciudadanía.

Conoce aquí a detalle Nuestras Ideas para apostar por el desarrollo y gracias por leernos semana a semana.