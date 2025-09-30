Catrinia: Atlixco celebra el Día de Muertos con un desfile mágico de tradición y fantasía

Maricela Allende

Atlixco, Puebla, vuelve a convertirse en el epicentro de la magia y el color con Catrinia, un desfile único que celebra el Día de Muertos a través del arte, la música y la memoria. Más que un espectáculo, este evento promete ser un viaje inolvidable donde la tradición mexicana se transforma en fantasía viva.

Del 3 de octubre al 2 de noviembre, las calles de Atlixco se llenarán de catrinas monumentales, alebrijes iluminados, música en vivo y sabores típicos que invitan a conectar con la esencia de una de las celebraciones más importantes de México. Cada detalle está diseñado para honrar a los que se han ido y, al mismo tiempo, encender el alma de quienes disfrutan el presente.

“Catrinia no es solo un desfile, es una experiencia sensorial que une memoria, arte y emoción”, señalaron los organizadores, quienes destacan que este evento se ha consolidado como un referente cultural y turístico en Puebla.

El recorrido ofrecerá un ambiente festivo y conmovedor, donde los visitantes podrán sumergirse en un universo de luces, color y creatividad, haciendo del Día de Muertos una celebración aún más vibrante.

Los boletos ya están a la venta a través de Ticketmaster en el enlace: https://bit.ly/catriniamx.