Comisión del Congreso exhorta a servidores públicos a trabajar con legalidad y brindar atención de calidad a la población

Desde Puebla

La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de la LXII Legislatura aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado, para que a través de sus órganos internos de control, promuevan y vigilen que las personas servidoras públicas observen, en el ejercicio de sus funciones, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad, a fin de otorgar a la ciudadanía una atención adecuada y brindar servicios de calidad a la población.

Asimismo, se hace un llamado para que den seguimiento a las quejas y denuncias relacionadas con sus acciones y omisiones para fortalecer la función administrativa y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados José Miguel Trujillo de Ita, Laura Artemisa García Chávez, Delfina Pozos Vergara, Norma Estela Pimentel Méndez, Marcos Castro Martínez y Andrés Iván Villegas Mendoza.

PRESENTA COMITÉ DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD, PRIMER INFORME ANUAL DE TRABAJO

Con el objetivo de consolidar un Congreso digital, incluyente y sustentable, el Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad del Congreso del Estado presentó el Primer Informe Anual de trabajo.

Durante la sesión, la presidenta del órgano colegiado, Ana Laura Gómez Ramírez, presentó el plan de acción basado en tres líneas de trabajo:

Accesibilidad, para construir un Congreso digital sin barreras que faciliten a las y los usuarios el entendimiento, aprendizaje, navegación e interacción plena a través de los medios electrónicos disponibles.

Inclusión digital, para garantizar que esta transformación tecnológica también tenga un impacto al interior del Poder Legislativo y se extienda a la ciudadanía mediante la vinculación interinstitucional y las adecuaciones legislativas necesarias.

Sostenibilidad tecnológica, para impulsar políticas que promuevan el uso eficiente de energía y recursos, aprovechando las herramientas existentes e implementando medidas que contribuyan a reducir el impacto ambiental.

La presidenta del Comité subrayó que estas acciones marcan un paso firme hacia un Congreso más cercano, moderno y responsable con la sociedad y el medio ambiente.

En la sesión también estuvieron presentes las diputadas Floricel González Méndez, Ana Lilia Tepole Armenta, y los diputados Marcos Castro Martínez, José Luis Figueroa Cortés, Elpidio Díaz Escobar y Rafael Alejandro Micalco Méndez.