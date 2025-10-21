Encuentran cadáver del hombre cuyo vehículo quedó atrapado en río de Huauchinango

_Aún siguen activas 4 fichas._

Desde Puebla

*CIUDAD DE PUEBLA, Pue.—* El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, encabezada por Juan Enrique Rivera Reyes, informa la localización sin vida de Sergio Franco Juárez, originario de la localidad de Papatlazolco, municipio de Huauchinango, Puebla.

El hallazgo fue resultado de un operativo de rescate acuático coordinado entre la Secretaría de Marina y Armada de México, la Gerencia de Inteligencia y Logística de PEMEX, la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil del Estado de Puebla, la Fiscalía General del Estado, el Cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla y de Jalisco, la Delegación de Cruz Roja en Huauchinango, y el personal de esta Comisión.

Las cuadrillas de búsqueda de la Comisión han trabajado de manera incansable en la zona afectada y continuarán desplegadas en los municipios de la Sierra Norte para dar seguimiento a los reportes activos y brindar acompañamiento a las familias que esperan la localización de sus seres queridos.

Actualmente se mantienen cuatro reportes activos con ficha de búsqueda:

Ernesto Islas Aparicio, 54 años, Xicotepec de Juárez.

Liam Tadeo González Lechuga, 6 años, Huauchinango.

Pedro Segura Muñoz, 75 años, Tetela de Ocampo.

Albino Calderón Islas, 82 años, Naupan.

Cabe mencionar, que Sergio Franco desapareció luego de intentar cruzar con su vehiculo el cauce de un río en la localidad de Xaltepuxtla, municipio de Huauchinango, durante las recientes contingencias registradas en la región, su vehículo fue localizado ayer por la mañana.