Avala Comisión del Congreso acuerdo para vigilar que no aumenten precios de bienes y servicios en zonas afectadas por lluvias

– Diversas Comisiones presentaron sus informes de actividades

Desde Puebla

Con la finalidad de vigilar y garantizar que los comercios, gasolineras, distribuidoras de gas LP, tiendas de abarrotes, proveedores y demás prestadores de bienes y servicios no incurran en aumentos desproporcionados e injustificados aprovechándose de las afectaciones por las lluvias, la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso avaló un punto de acuerdo.

El exhorto está dirigido a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente operativos en las diferentes zonas de la entidad afectadas por la tormenta tropical “Jerry” y, en su caso, imponga las sanciones correspondientes en términos de Ley.

Durante la sesión, el diputado presidente de la Comisión, Rosalío Zanatta Vidaurri, presentó el informe anual de los trabajos realizados, donde resaltó la celebración de 10 sesiones y la aprobación de diferentes asuntos, entre los que destacan la revisión de precios en establecimientos comerciales, profesionalización y capacitación en la industria textil, así como la relación interinstitucional para fortalecer a la entidad en el ámbito económico.

De igual forma, en la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, la diputada presidenta del órgano colegiado, Kathya Sánchez Rodríguez, detalló las acciones correspondientes al primer año legislativo, con la celebración de seis sesiones, donde se dio respuesta a diversos oficios ciudadanos y la presentación de invitados especiales que abordaron diferentes temas relacionados con el área.

En la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, que preside la diputada Susana del Carmen Riestra Piña, también se presentó el informe anual de los trabajos realizados, con una visión legislativa orientada a consolidar la transparencia como pilar fundamental de la gobernanza democrática en Puebla.

Finalmente, la diputada presidenta de la Comisión de Bienestar, Elvia Graciela Palomares Ramírez, dio cuenta de las acciones llevadas a cabo en el primer año legislativo, donde destacó las propuestas turnadas y analizadas por el órgano colegiado.

Diputada Beatriz Manrique presenta iniciativa para el aprovechamiento energético de residuos sólidos urbanos

Con el propósito de fortalecer el marco jurídico en materia ambiental y promover prácticas sostenibles, la diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Puebla.

El objetivo de esta propuesta es fomentar, en coordinación con los municipios, el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos como fuente de energía sostenible, en observancia de la legislación federal y demás disposiciones aplicables.

De esta manera, se busca impulsar acciones conjuntas que contribuyan a la transición energética y al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad.

La iniciativa plantea incorporar en la legislación estatal la facultad de priorizar las acciones de reciclaje y, posteriormente, promover la transformación de los residuos orgánicos en energía limpia, fortaleciendo la economía circular y reduciendo el impacto ambiental.

Con esta reforma, se pretende armonizar la Ley estatal con la normatividad federal, para otorgar mayor certeza jurídica para el desarrollo de proyectos energéticos y asegurar una gestión más eficiente e integral de los residuos en el Estado de Puebla.