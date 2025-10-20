Liga MX: Días y horarios de la Jornada 14 (Apertura 2025)

EXCELSIOR

El Apertura 2025 de la Liga MX continúa su actividad y, luego de dos días sin partidos, se reanuda la actividad en el torneo con los encuentros correspondientes a la Jornada 14.

Viviendo la última fecha doble de la temporada regular, los compromisos del futbol mexicano se disputarán en un par de días. Conoce todos los detalles sobre esta Jornada 14 que podría seguir dando boletos a la Fiesta Grande.

Hasta el momento, los únicos calificados -al menos- a Play in sin: Toluca, Cruz Azul, América, Monterrey y Tigres.

Martes 21 de octubre

Iniciando la Fecha 14 con el duelo entre América y Puebla, el balón rodará por diversos sitios de la República Mexicana, yendo desde la capital hasta el norte de la nación.

19:00 horas / América Vs Puebla.

19:00 horas / Necaxa Vs Cruz Azul.

21:00 horas / Mazatlán Vs Santos.

21:05 horas / Monterrey Vs FC Juárez.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Miércoles 22 de octubre

Por su parte, un total de 5 partidos se jugarán para cerrar la actividad correspondiente a la Jornada 14, donde Pachuca y Tigres -quienes pelean por Liguilla directa- podrían protagonizar el encuentro más relevante de la fecha.

19:00 horas / Pachuca Vs Tigres.

19:00 horas / Querétaro Vs Chivas.

21:00 horas / Atlas Vs León.

21:00 horas / Xolos Vs Toluca.

21:05 horas / Pumas Vs Atlético San Luis.

Matemáticamente,

ningún equipo estará eliminado

del Apertura 2025 de Liga MX tras la

Jornada 14

, sin embargo, Puebla y Necaxa -desde ya- requieren de un auténtico milagro para lograr la postergación de sus vacaciones y contender una vez más por llegar a

sitios de Play in