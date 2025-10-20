Marruecos da el golpe y se corona campeón del mundo Sub 20

REFORMA

Marruecos se coronó campeón del Mundial Sub 20 tras vencer a Argentina en la Final.

La Selección marroquí le propinó un poco de su propia medicina a los albicelestes para obtener un triunfo de 2-0 y alzar el campeonato del mundo en el Estadio Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Por jerarquía e historia, el combinado argentino partía como favorito para llevarse la corona, sin embargo, los africanos mostraron oficio y pegaron en los momentos precisos para dejar en la lona a los sudamericanos.

El atacante Yassir Zabiri se alzó como el héroe de la noche para Marruecos con un doblete en el primer tiempo que fue suficiente para encaminar el título.

Al 12′, Zabiri marcó un golazo colgando el balón en el ángulo superior derecho del arco argentino aprovechando un tiro libre en la frontal del área.

Mientras que, al 29′, Yassir cerró por el sector izquierdo una gran jugada al espacio que comenzó por la banda derecha para terminar la Copa con cinco goles, por lo que quedó empatado con Benjamin Cremaschi, Lucas Michel y Néiser Villarreal en el título de goleo.

Argentina intentó y posiblemente mereció más en el segundo tiempo, pero, entre la falta de contundencia y los errores en el último toque, no pudieron descontar en el marcador para aspirar a añadirle suspenso a los minutos finales.

Así, Marruecos se proclamó campeón de la Copa del Mundo Sub 20 por primera vez en su historia.

Y, la única derrota del conjunto africano en el torneo fue precisamente contra México en la última jornada de la Fase de Grupos, cuando ya tenía su boleto asegurado a Octavos de Final.