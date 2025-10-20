¡Fuera máscara! ¿Quiénes fueron los eliminados del reality ‘Quién es la máscara’?

EXCELSIOR

¿Quiénes salieron de ¿Quién es la Máscara?

En el más reciente episodio de la séptima temporada de ¿Quién es la Máscara?, las emociones no se hicieron esperar. En el primer duelo de la noche aparecieron tres nuevos concursantes: Capi Bara, Ruby Gloss y Sonny Hamster.

Tras sus presentaciones, los investigadores decidieron salvar a Capi Bara, mientras que el público votó para que Ruby Gloss abandonara la competencia.

Sin embargo, en un giro inesperado, Juanpa Zurita presionó el botón dorado, lo que permitió que ninguno de los tres participantes fuera eliminado en esa ronda.

Más adelante llegó el segundo enfrentamiento, protagonizado por Tony, Nocturna y Bebeee, quienes sorprendieron con sus interpretaciones. Esta vez, el desenlace fue distinto: el público decidió que Bebeee debía despedirse del escenario, y al quitarse la máscara, se reveló que detrás del personaje estaba la actriz Marlene Favela, causando sorpresa y aplausos entre los asistentes.

¿Quién es Marlene Favela?

Originaria de Santiago Papasquiaro, Durango, Marlene Favela es una reconocida actriz mexicana nacida el 5 de agosto de 1976. A lo largo de su trayectoria, ha destacado por su participación en numerosas producciones televisivas, entre ellas El amor invencible y Gata salvaje, telenovela que la lanzó a la fama internacional. Precisamente por este último papel, Anahí logró identificarla durante su participación en la actual temporada de ¿Quién es la Máscara?.