De ultimo a primero, Germán Quiroga gana la “Aguascalientes El Gigante de México 170”

El piloto Germán Quiroga, de Car Motion-Prime Sport, ganó este domingo en la NASCAR México que se realizó el Óvalo Aguascalientes México; después que tuvo que arrancar en la última posición, al haber sido descalificado durante la revisión técnica y haberse quedado con la pole.

En la carrera llamada “Aguascalientes el Gigante de México 170”, fecha 13 de la categoría, efectuada en tierras hidrocálidas, Quiroga corroboró el dominio impuesto en la clasificación del sábado, aunque cómo se mencionó se le quitó esa posición.

“Fue una carrera inolvidable, a las pocas vueltas de haber arrancado ya peleaba por los sitios de privilegio y salvo dos o tres ocasiones en las que perdí el liderato, después toda la competencia fue mía. Este pase a la disputa por el campeonato será para recordar por mucho tiempo”.

Max Gutiérrez de Canel´s-Laboratorios Tequis, acabó segundo y comentó que es un buen resultado porque ya tenía un lugar en los que pasarán a disputar la final en Puebla y si bien en un momento pensó irse en busca de la victoria, que eso no era lo más recomendable.

El tercer escalón del podio quedó en manos de Eloy Sebastián Falcón de Volaris-Ya Vas que se veía desilusionado porque estuvo muy cerca de quedar entre los cuatro primeros de playoffs: “El trabajo lo hice, una lástima porque todos buscamos estar en la final”

La prueba no fue muy accidentada ya que se registraron muy pocos percances en la primera mitad ninguna bandera amarilla y en la segunda solo cinco, finalizando la prueba con verde-blanca y cuadros.

La siguiente fecha de NASCAR México Series será en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, el próximo 9 de noviembre.

PILOTOS QUE PASAR A LA FINAL

ALEX DE ALBA

MAX GUTIÉRREZ

JULIO REJÓN

GERMÁN QUIROGA

DIEGO ORTÍZ CON CONTUNDENCIA GANA LA NASCAR CHALLENGE SERIES EN EL OAM

Diego Ortíz, piloto del auto No. 14 del equipo Mediatek, tuvo un fin de semana brillante, en lo que fue la fecha 13 de Chellenge, concretando así una jornada excelente en tierras hidrocálidas.

López supo sacarle todo el jugo posible a su auto #27, y sabía que al conquistar el segundo lugar de la parrilla de salida tenía todas las herramientas posibles para poder irse por el primer lugar y perfilarse a la victoria.

Durante los primeros giros se mantuvo a la expectativa siendo el y Vecchi que cruzó la meta segundo los únicos de la Challenge Series dentro del top-10, dominado por los autos de la categoría mayor.

Giancarlo dijo que lo importante era estar dentro de aquellos que estarán en la final de Puebla y que el objetivo estuvo cumplido.

Helio Meza de Alessandros que es el campeón de la temporada regular de la categoría, fue claro al manifestar que ahora va a tierras poblanas por el campeonato general.

PILOTOS QUE PASAN A LA FINAL

HELIO MEZA

DIEGO ORTÍZ

GIANCARLO VECCHI

VÍCTOR BARRALES Jr.