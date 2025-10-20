41% de población en la capital poblana, en pobreza: Carlos Gómez

María Tenahua

El secretario de Bienestar y Participación Ciudadana, Carlos Gómez Tepoz precisó que en la capital poblana viven un millón 692 mil 181 personas, pero el 41 por ciento de la población se encuentra y el ayuntamiento ha atendido al 10 por ciento con políticas públicas.

Al comparecer ante regidores de la Comisión de Bienestar, destacó que el objetivo es atender al 30 por ciento de la población esta situación y en el primer año de gobierno se benefició a 68 mil 94 personas.

Agregó que a esto se suma 530 mil ciudadanos que no cuentan con seguridad social, 89 mil en extrema pobreza, pero en la capital hay un comedor comunitario donde la gente puede consumir de manera gratuita.